Liban : Les voleurs s’arrachent les plaques d’égout de Beyrouth

Les vols de matériaux ferreux ont augmenté depuis l’explosion dévastatrice au port de la ville, le 4 août dernier. But: revendre le fer dont le prix a fortement augmenté.

Beyrouth est le théâtre de vols d’un genre nouveau, ceux des plaques d’égout en vue d’en revendre le fer, de plus en plus cher dans un pays en proie à un effondrement économique sans précédent. Le gouverneur de la ville, Marwan Abboud, a indiqué mercredi que les vols de matériaux ferreux ont augmenté depuis l’explosion dévastatrice au port de Beyrouth, le 4 août. Ces vols comprennent essentiellement «les plaques d’égouts en fer plombé, dont le prix a considérablement augmenté», a-t-il expliqué.

La gigantesque explosion du 4 août a aggravé les difficultés de la population, la moitié vivant désormais dans la pauvreté, dans un pays englué depuis plus d’un an dans une profonde crise économique. La monnaie locale, en chute libre, a perdu plus de 80% de sa valeur face au billet vert, provoquant une hyperinflation et une forte érosion du pouvoir d’achat des Libanais, toutes catégories sociales confondues.