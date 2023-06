Vaud: Les volontaires sont là pour assurer les curatelles

Profil des curateurs volontaires

• 58% de femmes et 42% d’hommes

• La moitié des curateurs ont entre 42 et 63 ans

• 62% sont des salariés, 12% d’indépendant, 16% des retraités, 10% autres

• 45% des curateurs travaillent dans l’administration, le management, les banques, les

assurances et la comptabilité