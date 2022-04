Genève: Les vols en hélico vers les Alpes françaises redécollent

Du Golfe et du Brésil

Au bout du lac, la plus forte hausse de nuitées constatée entre début 2021 et 2022 concerne les touristes venant du golfe Persique (plus de 1000% de janvier à février) et du Brésil (près de 2600%). Plus généralement, le tourisme dans la Cité de Calvin connaît «une reprise importante», selon Genève Tourisme. Toutefois, «les chiffres de 2022 restent toujours en dessous de ceux d’avant la pandémie». Mais la tendance est «néanmoins de bon augure pour la suite de l’année en cours et pour 2023».