Aéroport de Nice

Les vols internationaux reprendront début juillet

L’un des plus importants aéroports de France rouvrira son terminal 2 en intégralité le 1er juillet. Un redémarrage très attendu, indispensable à l'économie touristique de la région. 62 liaisons internationales seront assurées.

L'aéroport de Nice Côte d'Azur (sud-est), le plus important de France après ceux de Paris, rouvrira son terminal 2 en intégralité le 1er juillet sur fond de redémarrage attendu du trafic, indispensable à l'économie touristique de la région après l'épidémie de coronavirus.

Le terminal 2 d'où seront traités l'ensemble des vols, le T1 restant fermé, «proposera au cours du mois de juillet un programme permettant de connecter la Côte d'Azur à l'ensemble du territoire français, aux grandes villes européennes, au Maghreb et à Israël», a indiqué l'aéroport dans un communiqué. Au total, 62 liaisons internationales seront assurées.

Liaison perdue entre Nice et Pékin

Le terminal 1 rouvrira «courant du premier trimestre 2021 selon l'évolution du trafic», a précisé à l'AFP l'aéroport qui a perdu pour cet été sa liaison directe Nice-Pékin, les compagnies américaines Delta et United Airlines qui desservaient New York et des liaisons avec la Norvège après la faillite d'une compagnie. Avec les sous-traitants, ce sont 8’000 salariés qui ont subi la chute du trafic, pratiquement à zéro pendant le confinement.