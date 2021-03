Pâques : Les vols pour l’Espagne et le Portugal sont pris d’assaut

Les réservations pour les vols en direction de la péninsule ibérique pendant la période de Pâques ont été multipliées par cinq. Swiss va proposer des liaisons supplémentaires.

Des avions plus grands et des liaisons supplémentaires. Voici la réponse de la compagnie aérienne Swiss à l’augmentation des réservations pour l’Espagne et le Portugal pendant les vacances de Pâques. Les deux pays de la péninsule ibérique ont été retirés de la liste des zones à risque. Les voyageurs ne devront plus respecter une quarantaine de dix jours dès leur arrivée en Suisse. Il n’en fallait pas plus pour faire exploser les réservations à destination du Portugal et de l’Espagne. « En une semaine pour les deux pays en question Swiss a enregistré une forte augmentation de la demande » , a fait savoir la compagnie aérienne. Il s’agit de cinq fois plus de demandes que précédemment.