Pérou : Les vols toujours suspendus à l’aéroport de Lima après un accident

Un blessé grave

L’accident a fait aussi un blessé grave parmi les secouristes qui se trouvaient dans le camion et qui a été hospitalisé dans un état critique, avec des lésions crâniennes. La suspension des vols pour déjà plus de 24 heures a suscité de nombreuses plaintes de passagers mal informés et cloués au sol dans ce hub le plus fréquenté du Pérou. La Latam, déjà victime d’un atterrissage d’urgence à Asunción au Paraguay en octobre, a déjà annulé 367 vols au total.