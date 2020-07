Aéroports en France

Les voyageurs de pays à risque testés systématiquement

Dans les jours à venir, le gouvernement français va systématiser les tests dans ses aéroports pour les personnes venant de pays où le coronavirus circule le plus.

Port du masque obligatoire dans les lieux publics?

Interrogé par ailleurs sur la possibilité de rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, M. Attal a jugé que «les Français sont responsables, et quand on leur donne des recommandations, ils les respectent très massivement». Mais le gouvernement «réfléchit en permanence, et on s'adapte en permanence à la situation».