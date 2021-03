L’interdiction est formelle: depuis mi-février, on n’a plus le droit de manger ni de boire sur la ligne Bergün (GR) – Preda (GR) des chemins de fer rhétiques (RhB). La porte-parole Yvonne Dünser explique qu’en raison de la fermeture des restaurants de nombreux clients ont commencé à utiliser les trains comme place de pique-nique. Raison pour laquelle la compagnie s’est vue dans l’obligation d’agir. Elle rappelle qu’en mangeant, les gens doivent baisser leur masque. Du coup, le risque d’infection augmente.

La porte-parole souligne que l’interdiction concerne uniquement les trains empruntés par les lugeurs et circulant sur la ligne Bergün-Preda. Elle sera à nouveau levée le 14 mars, quand les trains pour lugeurs ne circuleront plus sur cette ligne.

Contacté, l’avocat Martin Hablützel, spécialiste en assurance responsabilité civile, estime que l’interdiction est tout à fait compréhensible et justifiée. «Les RhB doivent respecter l’obligation de transporter tout en garantissant la sécurité des passagers. C’est ce qu’ils essaient de faire avec cette interdiction.» Selon lui, il est tout à fait possible de se retenir de manger. En revanche, c’est un peu plus compliqué en ce qui concerne le fait de boire. «Une gorgée d’eau devrait être permise», estime l’expert. Il note aussi que le trajet en question, soit Bergün – Preda, ne dure pas plusieurs heures. L’interdiction serait beaucoup plus discutable si le trajet était long.