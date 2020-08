Séries

«Les vrais héros portent des masques»

La chaîne The CW a partagé sept affiches de ses séries de superhéros et tous apparaissent avec un nouvel accessoire.

Le 3 août 2020, la chaîne The CW a dévoilé les affiches de ses séries pour 2021 et tous les superhéros ont pris la pose avec un masque, comme ici Superman, de la série «Superman & Lois». Sur chaque poster était écrit: «Les vrais héros portent un masque.»

Visiblement, il n’y a pas que les simples humains qui doivent porter des masques pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les superhéros de The CW ont également dû se cacher le nez et la bouche pour la prochaine saison.

C’est en tout cas ce qu’a montré la chaîne sur les affiches de six de ses séries: «Superman & Lois», «Supergirl», «Stargirl», «Legends of Tomorrow», «Flash» et «Black Lightning». Sur chacun des posters, en plus du nom du feuilleton et de l’annonce d’une arrivée en 2021, il était écrit: «Les vrais héros portent des masques.»