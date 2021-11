Nouvelles menaces : Les vrais «James Bond» ont besoin de l'aide de la tech

«C», alias le chef du MI6, estime que son service ne peut plus faire tout seul, comme Q dans les films Bond. Il appelle à s'adapter aux menaces venant d'États comme la Chine ou la Russie.

Le renseignement extérieur britannique, le MI6, doit travailler avec le secteur de la tech pour être plus efficace face aux menaces terroristes, criminelles et venues d’États hostiles, va plaider mardi son chef, Richard Moore, lors d’une rare allocution publique. Selon des extraits de son discours, le patron du MI6, seul membre du service dont le nom est public, expliquera que les services de renseignement ne peuvent lutter seuls face aux avancées technologiques comme l’intelligence artificielle. Il s’exprimera lors d’un discours à l’Institut international d’études stratégiques, un groupe de réflexion basé à Londres.

«Nos adversaires mettent de l’argent et de l’ambition dans l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la biologie de synthèse, car ils savent que la maîtrise de ces technologies leur donnera un avantage», doit dire M. Moore, qui a pris en octobre 2020, le poste de chef du MI6, où il est connu sous le nom de «C».

Partenariats avec la tech

«Un service de renseignement doit être à l’avant-garde de ce qui est technologiquement possible. Ce qui est nouveau, c’est que nous poursuivons maintenant des partenariats avec la communauté technologique pour aider à développer des technologies d’envergure internationale pour résoudre nos plus grands problèmes de missions, et ceux du MI5 et du GCHQ», autres services de renseignement britanniques. «Contrairement à Q dans les films Bond, nous ne pouvons (plus) tout faire en interne», doit déclarer M. Moore, en référence au personnage de la saga 007, pas en matière de nouvelles technologies.