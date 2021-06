Transports : Les VTC diminueraient le nombre de victimes d’accidents

Selon une étude, le déploiement d’Uber à Houston a réduit le nombre de blessés admis à l’hôpital des suites d’accidents de la route, en particuliers les vendredis et samedis soir.

Avec des collègues, «nous nous étions rendu compte que nous ne faisions plus tellement d’interventions chirurgicales d’urgence les vendredis et samedis à 2 heures du matin!» sourit Christopher Conner, chercheur et médecin résident au UTHealth (University of Texas Health Science Center). «On s’est dit que c’était sans doute grâce à Uber», application-phare des VTC, ajoute le docteur de 35 ans.