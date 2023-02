Football: Les Wolves s’offrent Liverpool puis ridiculisent Jürgen Klopp

Jürgen Klopp a passé une très mauvaise fin de journée au Molineux Stadium.

Action Images via Reuters

Jürgen Klopp est à bout de nerfs. Et son Liverpool ne fait absolument rien pour l’apaiser. Déclassé samedi à Wolverhampton (0-3), le vice-champion d’Angleterre vient de perdre son quatrième match en 2023 (contre une victoire et deux nuls) et sa dixième place en championnat (à 21 points d’Arsenal) laisse présager d’une fin de saison des plus tristes du côté d’Anfield Road. Or plus Liverpool perd, plus Jürgen Klopp perd sa naturelle bonhomie, flirtant parfois avec une forme de mépris envers les journalistes ou ses adversaires.

Un travers dans lequel l’entraîneur allemand est retombé, samedi lors de la conférence de presse d’après-match. «Je suis très en colère sur nos premiers buts encaissés. Nous avons évoqué et travaillé des choses toute la semaine pour livrer un début de match aussi horrible (ndlr. deux buts en douze minutes). Après, leur troisième but ne compte pas, c’était la première fois qu’ils passaient la ligne médiane de la mi-temps.» Réponse immédiate et assez géniale du «community manager» des Wolves? La publication sur le compte officiel d’un faux résultat (2-0) avec une photo du capitaine Ruben Neves dépité et son troisième but barré. Le coup de grâce.

Alors bien sûr, cette pique numérique ne vaut que pour le sourire qu’elle suscite. Mais elle témoigne tout de même d’une réalité inquiétante pour Liverpool et Jürgen Klopp. Dans un parallèle troublant, l’équipe et son coach semblent avoir laissé la joie et l’énergie positive qui les caractérisaient lors de cette funeste finale de Ligue des champions 2022. Quelque chose s’est cassé ce soir-là au Stade de France. Depuis, l’équipe ne presse plus ensemble et Jürgen Klopp commence à avoir la réputation d’être un interlocuteur irascible (voir vidéo ci-dessous). Le monde à l’envers.