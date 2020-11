Les Bernois se sont offert une petite bouffée d’air frais jeudi soir et on n’écrit pas ça en raison des conditions climatiques qui sévissaient sur la Bulgarie. La rencontre s’est déroulée dans un épais brouillard et YB a eu de la peine à s’en dépêtrer. Il a fini par s’en sortir grâce à l’habituelle prouesse de Jean-Pierre Nsame, qui a offert une rare victoire à l’extérieur aux siens dans la compétition, mais qui tombe à pic. La dernière en « C3 » datait du 27 novembre 2014, au Slovan Bratislava (1-3).

Finale face à Cluj?

Le triple champion de Suisse a fait le strict nécessaire face aux Bulgares qui, eux, n’ont toujours pas marqué le moindre but dans cette poule A. Ils ont dû attendre l’heure de jeu pour cadrer leur première frappe, sur coup-franc, mais David von Ballmoos a facilement bloqué. Les Young Boys ont ainsi fait un grand pas en direction des 16es de finale. Le dernier match de groupe, le 10 décembre au Wankdorf contre Cluj, devrait être décisif et un nul pourrait suffire.

Dans les autres matches du début de soirée, on peut noter la victoire d’Arsenal à Molde (0-3) dans le groupe B. Granit Xhaka a joué un peu plus d’une heure et ses «Gunners» sont déjà assurés de finir premiers. Lille et Milan ont fait match nul (1-1, gr. H) et sont en ballotage favorable pour passer en 16es de finale, tout comme Leicester, qui a arraché le nul à Braga avec une équipe mixte (3-3, gr. G), mais aussi Jamie Vardy, buteur à la 95e.