Football: Les Yverdonnoises condamnées aux barrages

Gilliane Roch et les Nord-Vaudoises devront disputer le tour de promotion-relégation (photo d’archives).

Surclassées 5-0 par Young Boys le week-end dernier, les Yverdonnoises ont eu le mérite de relever la tête. Dominant les 45 premières minutes, elles ont été les plus entreprenantes à l’image de la très remuante Kaia Grande (16 ans), mais la frappe de Noémie Potier (14e) n’a pas trouvé le chemin du cadre, alors que la tête de Marie Dumas (22e) a fini sa course dans les bras de Lorena Barth. La plus grosse occasion d’YS est survenue après une frappe en force de Tanja Bodenmann (25e) dans un angle fermé, repoussée par la gardienne argovienne de 16 ans. Une action sur laquelle la capitaine nord-vaudoise s’est blessée. De mauvais augure pour la suite.