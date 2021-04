«Nous jugeons que la justice d’aujourd’hui, incapable de protéger notre avenir, n’a pas de légitimité. Nous ne voulons donc pas faciliter le travail à une justice qui n’est pas prévue pour protéger les intérêts du vivant, de la Terre et de notre futur», se justifient les zadistes, qui demandent également l’annulation de toutes les poursuites pénales à l’encontre des militants de la colline.

«Répression démesurée»

Dans leur texte, les militants du climat dénoncent des «conditions de détention inacceptables, de la répression judiciaire démesurée», et reprochent aux observateurs neutres leur absence durant les quatre derniers jours de l’évacuation . Mandatés par le Canton, ces derniers étaient présents le jour de l’intervention dans le but de signaler d’éventuels débordements d’une part comme de l’autre.

Par ailleurs, ce même collectif réclame la démission de la conseillère d’État Verte Béatrice Métraux. Début avril, une dizaine de collectifs – dont solidaritéS et Extinction Rebellion – l’avaient déjà demandé. Interrogée par «24 heures» la semaine dernière, la cheffe de l’Environnement et de la Police trouvait cette réclamation adressée à une élue assermentée «inadéquate». Celle-ci se défendait d’«avoir appliqué les lois et les décisions de justice dans le cas de l’évacuation du Mormont».