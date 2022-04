Canton d’Argovie - Les zadistes de Brugg virés après quelques heures seulement

Une quarantaine de zadistes

La police cantonale argovienne a procédé à l’évacuation de la ZAD (zone à défendre), dimanche après-midi. Selon un communiqué, plusieurs petits groupes d'activistes ont été repérés peu après 14 heures, dans les environs du site d'Holcim. Ces personnes, âgées entre 17 et 60 ans, seraient arrivées de différents endroits de Suisse et des pays voisins. Elles ont toutes été conduites à un point d'appui de la police cantonale pour y être contrôlées. A l'issue du contrôle, les quelque 40 personnes ont reçu un ordre d'éloignement et ont été relâchées.