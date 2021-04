«Sauf si l’on veut par exemple prévenir la fuite, on ne peut pas garder quelqu’un en détention au-delà de 48h au simple motif que celui-ci refuse de décliner ses nom et prénom, informe Loïc Parein. Dans ce cas-là, il a dû être considéré par le Ministère public que la gravité des infractions, mise en balance avec le risque de fuite, ne méritait pas un placement en détention provisoire . Il ne devait pas y avoir non plus de risque de récidive qui aurait justifié un maintien en détention.»