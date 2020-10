Suite du «Dernier train pour Busan», «Peninsula» se déroule quatre ans plus tard. Un cluster du virus qui transforme en zombie s’est déclaré sur un bateau quittant la Corée et toute la péninsule est en quarantaine. Un scénario familier, dites-vous?

Un groupe de Coréens exilés à Hong Kong depuis le drame retourne sur sa terre natale dans l'espoir de mettre la main sur un paquet d'argent. Une fois sur place - et une fois le choc passé de découvrir un décor apocalyptique - le quatuor va faire face à une bande de survivants non contaminés… tout aussi dangereux que les morts-vivants, voire pire!

Labellisé Cannes 2020, la superproduction sortie mi-juillet en Corée du Sud et dans quelques autres territoires a engrangé quelque 50 millions de dollars en un mois. Ce qui en a fait le film le plus lucratif depuis l'arrivée du Covid-19 (détrôné par «Tenet» depuis).

«Peninsula» démarre fort, avec une attaque de zombies surprenante et violente. La suite n'est pas plus reposante, avec des courses-poursuites en voitures qui font monter l'adrénaline, des jeux de lutte abominables et la convergence dangereuse de plusieurs personnages. Ce survival a beau parfois trop tirer vers l'esthétisme d'un jeu vidéo, il n'en reste pas moins un très bon divertissement.