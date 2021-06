Sommet Biden-Poutine - Toutes les zones d’exclusion à Genève sont désormais connues

Genève, 8 juin2021. Autour du Parc de La Grange aux Eaux-Vives. Intenses préparatifs pour la rencontre entre Biden et Poutine. La police escorte un convoi militaire.

La rencontre mercredi 16 juin entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine représente pour les polices genevoise et suisse ainsi que leurs partenaires «un défi sécuritaire d'importance». Les mesures de restrictions qui seront en place en début de semaine prochaine ont été dévoilée vendredi (cf. diaporama ci-dessus). «Nous souhaitons garantir la tenue sans heurt de cette rencontre internationale majeure (et) minimiser l'impact sur la population», ont précisé les forces de l’ordre. Elles devront assurer la sécurité sur plusieurs sites, mais également lors des déplacements des délégations americano-russes.