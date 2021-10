France voisine : Les zones frontalières concentrent les gros revenus

En 30 ans, les hauts revenus sont passés de l’Ouest lyonnais au Grand Genève.

Les salaires des frontaliers ont fait grimper la richesse globale des zones de l’Ain et de la Haute-Savoie (F) proches de Genève, qui dépassent ainsi d’autres agglomérations , mieux loties il y a quelques décennies, rapporte «Le Dauphiné Libéré» . Il y a 30 ans, les plus gros revenus se situaient dans l’Ouest lyonnais ou les zones résidentielles de Grenoble, en plus d’Annecy. Selon les chiffres de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), entre 1999 et 2017, ces dernières régions ont vu leurs indices de revenus n’augmenter que de 2 à 11 points, tandis que ceux des ensembles de communes proches de la Suisse ont crû de 25 à 39 points.