Les zones fumeurs sur les quais induisent en erreur les passagers

Réglementation dans toutes les gares

L’Union des transports publics (UTP) a décidé en 2018 d’introduire progressivement l’interdiction de la cigarette dans les gares de l’ensemble des transports publics suisses à l’exception des zones précises sur des quais, selon leur longueur. De 2019 à mi-2020, les CFF ont ainsi aménagé leurs gares progressivement selon cette nouvelle réglementation. L’idée est de «miser sur une cohabitation harmonieuse entre fumeurs et non-fumeurs, fondée sur le respect et la tolérance», rappellent l’UTP et les CFF.