Inondations : Les zones inondées s’étendent dans le sud-est de l’Australie

Des pluies diluviennes s’abattent toujours sur le sud-est du pays. Les autorités envisagent l’évacuation de milliers d’habitants supplémentaires.

Les inondations sur la côte orientale de l’Australie sont «loin d’être terminées» et se sont étendues, ont averti les autorités du pays, qui envisagent mardi l’évacuation de milliers d’habitants supplémentaires. Des pluies torrentielles s’abattent depuis des jours sur le sud-est de l’Australie, faisant gonfler les cours d’eau de Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé.

Un nouveau déluge a aggravé la situation et étendu les zones touchées dans la nuit de lundi à mardi, et les résidents des abords nord-ouest de Sydney se préparaient à quitter leurs maisons face à la montée des eaux. «Comme nous l’avions conseillé hier, 18’000 personnes ont été évacuées et, malheureusement, nous avons averti 15’000 personnes de plus de la possibilité d’une évacuation», a déclaré la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian.