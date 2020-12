Coronavirus : Les zoos suisses appellent la Confédération à l’aide

La nouvelle fermeture prononcée par le Conseil fédéral met en danger les zoos suisses, dont les réserves ont déjà été épuisées ce printemps.

«Nous ne pouvons plus nous permettre financièrement un second arrêt de plusieurs semaines», écrit vendredi zoosuisse, à la suite des décisions du Conseil fédéral.

Les zoos suisses demandent au Conseil fédéral de créer un fonds de soutien en leur faveur, analogue au fonds pour les musées. La nouvelle fermeture prononcée en raison de la pandémie est plus grave pour eux que celle du printemps, leurs réserves étant épuisées et les assurances ne couvrant plus les pertes.