Hockey sur glace: Les ZSC Lions inaugurent leur nouveau bijou contre Gottéron

La nouvelle patinoire des Zurich Lions, la plus moderne et la plus chère du pays, ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire du club zurichois. Le ZSC jouera son premier match, mardi, contre Fribourg-Gottéron (19h45) dans son arène de 12’000 places.

1 / 9 La nouvelle patinoire, contrairement au Hallenstadion, comporte également des places debout. Il y en aura 1900, dont 500 pour les supporters adverses. Andy Mueller/freshfocus La SwissLife Arena est le stade le plus moderne et le plus cher de Suisse. Sa construction aura coûté 207 millions de francs. freshfocus Les ZSC Lions possèdent désormais leur propre stade: la SwissLife Arena à Altstetten, dans la banlieue zurichoise. freshfocus

Après 72 années passées dans le mythique Hallenstadion à Oerlikon, les ZSC Lions s’apprêtent à inaugurer leur propre stade, mardi, contre Fribourg-Gottéron. La Swiss Life Arena sera notamment le site principal du championnat du monde en Suisse en 2026.

Un colosse de 33 mètres de hauteur en béton, qui aura coûté plus de 200 millions de francs: ce stade de 12’000 places, dont 1900 debout, est sorti de terre en un peu plus de trois années à la Vulkansstrasse, à Altstetten, à environ sept kilomètres de la gare principale de Zurich. A titre de comparaison, la rénovation et l’extension de la BCF Arena de Fribourg auront coûté 88 millions de francs, tandis que les coûts de construction de la Vaudoise aréna à Lausanne, se sont finalement élevés à 248 millions de francs, dont 103 millions uniquement pour le complexe aquatique.

La nouvelle arène du ZSC fera certainement saliver les amateurs de hockey à Genève, où le leader du championnat patinera désormais dans le stade le plus ancien et vétuste du pays (Les Vernets, construits en 1959 et rénovés en 2009).

Les patinoires les plus récentes Zurich: Swiss Life Arena, 12’000 places (2022) Ambri: Gottardo Arena, 6775 places (2021) Fribourg: BCF Arena, 9009 places (rénovation et extension, 2020) Lausanne: Vaudoise aréna, 9600 places (2019)

Les ZSC Lions, qui n’étaient que locataires au Hallenstadion, sont désormais propriétaires de la Swiss Life Arena, un «outil de travail» à la hauteur de leurs ambitions sportives et économiques. La particularité de cette patinoire aux tribunes à très forte inclinaison (les premières rangées de spectateurs se trouvent à 1,5 m de la glace) et aux quatorze loges luxueuses provient de son écran géant, ou plutôt «cube vidéo» de 21 tonnes: il est le plus grand du continent européen et fortement inspiré par celui que l’on retrouve au Madison Square Garden de New York, le stade des Rangers en hockey et des Knicks en basketball.

Gottéron meilleur qu’en 2021 à Ambri?

Lors de la cérémonie d’inauguration de mardi, les bannières commémoratives des neuf titres de champion de Suisse remportés au Hallenstadion (1936, 1949, 1961, 2000, 2001, 2008, 2012, 2014 et 2018) seront hissées sous le toit de la nouvelle patinoire du «ZSC». Reste désormais à voir si les fans historiques des années passées à Oerlikon suivront aussi leur club à Altstetten, à l’autre bout de la ville.

De son côté, Fribourg-Gottéron, qui aura de nouveau l’honneur d’inaugurer une patinoire, tentera de faire meilleure figure que lors de la grande première du nouveau stade d’Ambri, le 11 septembre 2021. Les Dragons avaient alors coulé à pic dans la «nouvelle Valascia», aujourd’hui renommée Gottardo Arena (6-2).