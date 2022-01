Hockey sur glace – Les ZSC Lions mettent fin à la belle série de Gottéron

Privés de Mottet (suspendu) et de Bykov (?) en plus de Jörg et de Walser sur le front offensif, les hommes de Christian Dubé n'alignaient que 10 attaquants, dimanche. Face à un adversaire lui aussi diminué (8 absents dont Azevedo, Andrighetto, Noreau et Weber) mais autrement plus fourni à la base, les Fribourgeois ont eu de la peine à entrer dans la partie. L’intenable Malgin en a profité pour concocter les deux premières réussites zurichoises, toutes les deux inscrites par l’intermédiaire de Hollenstein (1re et 15e 2-0).