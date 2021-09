Hockey sur glace - Les ZSC Lions pourront jouer avec un cinquième étranger

Bientôt fini

Un cas de figure qui ne sera plus envisageable pour quiconque dès l’exercice 2022-2023, mais qui fait aussi aujourd’hui le bonheur de Bienne et de Zoug. Le premier peut ainsi compenser le départ de Janis Moser aux Arizona Coyotes et le second celui de Grégory Hofmann aux Columbus Blue Jackets.