Environnement: Les Zurichois bientôt incités à acheter moins d’habits

Ce n’est pas la première fois que la majorité de gauche du conseil de ville de Zurich fait bondir ses adversaires du camp bourgeois ces derniers mois. Après le salaire minimum et une formation contre les idées d’extrême droite, c’est au tour de la surconsommation d’habits de se trouver dans le viseur de la coalition rose-verte. Le parlement a accepté mercredi soir un postulat demandant que les autorités municipales incitent ses habitants à acheter moins d’habits et de manière plus écoresponsable, lit-on dans le «Tages-Anzeiger».