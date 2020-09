Grèce : Lesbos: 3e nuit dehors pour des milliers de migrants

Quelque 12’700 migrants, dont 4000 enfants, n’ont plus d’endroit où dormir après l’incendie du camp de Moria. L’Union européenne se mobilise pour en accueillir une partie.

Depuis l’île française de Corse, où avait lieu un sommet des pays du sud de l’Europe, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a exhorté l’Union européenne à placer la crise migratoire au cœur de ses préoccupations: «L’Europe doit passer des paroles de solidarité à une politique d’actes de solidarité. Nous devons mettre la crise migratoire au cœur de nos discussions et être beaucoup plus concrets».

12’700 personnes sans abri

Les incendies de mardi et mercredi soir, qui ont détruit le camp surpeuplé et sordide de Moria, surnommé «la jungle», ont laissé près de 12’700 personnes sans abri, dont 4000 enfants.

«C’est donc ça l’Europe?»

Le gouvernement de droite au pouvoir depuis un an a durci la politique migratoire et promis la construction de nouveaux centres d’enregistrement fermés à Lesbos et sur les quatre autres îles de la mer Egée où vivent au total plus de 24’000 personnes, quatre fois plus que leur capacité initiale. À l’intérieur de Moria, jonché de conteneurs et de tentes calcinés, un troisième feu s’est déclaré jeudi après-midi avant d’être rapidement circonscrit.