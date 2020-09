Grèce : Lesbos est lasse d’être «l’île aux réfugiés»

Les habitants de l’île en ont assez. «L’argent qui provient des organisations et de l’UE s’élève à des millions, mais les habitants de l’île se serrent la ceinture pour vivre», se lamente une habitante. À cette exaspération s’ajoutent les violences.

En 2015, l’île de Lesbos et ses 85’000 habitants ont vu passer plus de 450’000 personnes en un an.

Il y a cinq ans, le plus grand camp d’Europe prévu pour recevoir à peine 2770 personnes, était contenu derrière ses barbelés. Les demandeurs d’asile débarquant sur les côtes nord de l’île, proches des rivages turcs, ne faisaient que passer, le temps de s’enregistrer. Et Moria n’était qu’une halte sur leur route vers l’Europe du Nord.

«Révolte»

Lesbos, l’île de la solidarité de 2015, où les pêcheurs venaient en aide aux barques chargées de migrants à la dérive, où les grands-mères nominées pour le Nobel de la paix donnaient le biberon aux bébés migrants, et où le pape se réjouissait de voir autant de fraternité, ne semble plus qu’un lointain souvenir.

Mais l'accord UE-Turquie signé en mars 2016 a changé la donne. Son objectif: arrêter le flux venant des côtes turques et renvoyer les Syriens pour lesquels la Turquie était considérée comme un «pays sûr». Mais les arrivées n'ont pas tari, et le camp de Moria a été vite débordé.