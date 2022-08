Bande de Gaza : L’escalade de la violence se poursuit sans répit

Dans la bande de Gaza, l’organisation Jihad islamique a affirmé avoir tiré des roquettes vers Jérusalem pour la première fois depuis le début des hostilités avec Israël, vendredi. Comme 97% des projectiles lancés depuis le territoire palestinien, elles ont été interceptées par le bouclier antimissile israélien, a déclaré l’armée. L’État hébreu, qui dit avoir lancé une «attaque préventive» visant le Jihad islamique, a affirmé avoir tué des combattants et «neutralisé» les chefs de l’organisation, qui est considérée comme terroriste par Israël, les États-Unis et l’Union européenne.

Les principaux chefs militaires du mouvement, Tayssir Al-Jabari et Khaled Mansour, ont été tués dans les frappes israéliennes, a confirmé le Jihad islamique. Selon le ministère de la Santé à Gaza, 29 personnes, dont six enfants, sont mortes et 253 ont été blessées depuis vendredi dans l’enclave sous blocus israélien. Les autorités israéliennes contredisent ce bilan et assurent que des enfants palestiniens ont été tués samedi, par un tir de roquette raté du Jihad islamique vers Israël.