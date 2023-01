Lausanne: L’escalier menant à l’immeuble s’effondre

«J’ai senti vibrer l’immeuble vers 15h, je me suis dit que quelque chose était tombé. Plus tard, j’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu le trou. En fait, l’escalier qui mène à la rue s’est effondré!», raconte, mercredi, une habitante de l’avenue d’Echallens à Lausanne, toujours bloquée dans son appartement, en fin de journée. Un vide s’est en effet formé, empêchant ainsi les locataires de rentrer et sortir du bâtiment.