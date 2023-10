L’escargot géant, un animal de compagnie dangereux pour la santé

Laisser son escargot géant se promener sur sa peau peut avoir des conséquences graves. (Image d’illustration) Pixabay/R-region

L’escargot terrestre géant semble être devenu le nouvel animal de compagnie à la mode. De nombreuses publications sur les réseaux sociaux montrent des gastéropodes exhibés fièrement sur la main, le bras ou le visage de leur propriétaire. Or, selon une équipe de chercheurs de l’Université de Lausanne (UNIL), le contact avec ces animaux représente un sérieux danger pour la santé. En effet, la bave du mollusque – prétendument bonne pour la peau – véhicule des parasites comme le ver pulmonaire du rat qui peut provoquer une forme de méningite chez les humains, avertit Cleo Bertelsmeier, professeure associée au Département d’écologie et évolution de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL et directrice de l’étude publiée dans la revue «Parasites & Vectors». La méningite à éosinophiles, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, «est associée à de graves déficiences neurologiques chez les adultes et à la mort chez les jeunes enfants», précise l’étude.

Ils ignorent les risques

L’équipe de chercheurs lausannois a réalisé la première étude à l’échelle mondiale quantifiant simultanément les risques d’invasion et de transmission de maladies associés au commerce de cette espèce comme animal de compagnie, indique l’UNIL dans un communiqué. Les biologistes ont fouillé les réseaux sociaux pour cartographier les zones où ces escargots font office d’animaux de compagnie et le comportement de leurs propriétaires, qui se trouvent majoritairement en Europe. La conclusion des chercheurs est sans appel: beaucoup d’entre eux ne semblent pas conscients des risques sanitaires auxquels ils s’exposent en les manipulant et en les plaçant sur leur peau, et particulièrement sur leur visage. La consommation de ces invertébrés est en outre fortement déconseillée.

Selon les chiffres publiés dans «Parasites & Vectors», l’équipe lausannoise a répertorié plus de 30’000 publications Instagram, provenant de 6640 utilisateurs. Mais il ne s’agit sans doute que de la pointe de l’iceberg. L’étude précise ainsi que l’équipe est peut-être passée à côté de données issues de pays où ce réseau social est impopulaire ou même indisponible, comme la Chine, et que son échantillonnage n’est pas non plus exhaustif concernant l’âge des potentiels propriétaires d’escargots géants, Instagram étant surtout populaire chez les personnes âgées de 18 à 34 ans.

Espèce invasive

Pouvant atteindre plus de 20 cm de long, l’escargot terrestre géant (Lissachatina fulica) est considéré comme une espèce invasive particulièrement problématique car il est vorace et se reproduit très rapidement. Il constitue une menace pour les espaces agricoles et pour la biodiversité. Des spécimens avaient été retrouvés dans la nature à Saxon (VS), en septembre 2022. Les autorités avaient annoncé vouloir surveiller la zone afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de risque de prolifération. Sur son site internet, la commune avait prévenu les habitants de bien se laver les mains s’ils venaient à devoir manipuler des escargots géants dans le but de les ramener aux autorités.

Plus récemment, des médias rapportaient que la SPA de Strasbourg (F) avait été contrainte de récupérer un couple d’escargots géants car ses propriétaires devaient s’en séparer. Elle avait publié une vidéo sur Facebook pour présenter ses nouveaux «pensionnaires».