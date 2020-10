Mauvaise surprise : L’escort est la mère de son meilleur ami

Un Britannique a fait appel à une prostituée sans voir de photos de son visage. Il n’en croyait pas ses yeux quand elle s’est présentée face à lui.

Cela ressemble à un mauvais scénario de série B. Un homme engage une prostituée pour la nuit, une femme frappe à la porte et quand il l’ouvre, il se rend compte qu’il connaît ce visage. L’escort qu’il a embauchée est en fait… la mère de son meilleur ami.

Le soldat explique avoir aimé le côté «directrice sexy» des photos et avoir toujours eu un faible pour les femmes plus âgées. Trois quarts d’heure plus tard, il est tombé nez à nez avec la mère de son meilleur pote à sa porte.