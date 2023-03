L’escroc ecclésiastique passera un an derrière les barreaux

Pour gestion déloyale aggravée, blanchiment d’argent et corruption passive, le tribunal pénal a suivi le procureur qui avait requis 30 mois de prison contre Victor. «La cour a même hésité à augmenter la peine réclamée par le Ministère public», a déclaré le président du tribunal lors de la lecture du jugement. En effet, les juges ont estimé que l’attitude de Victor s’apparentait à une véritable trahison envers la fondation dans laquelle il opérait en tant que cadre. La cour lausannoise a également fustigé le cynisme, le déni total et l’absence de prise de conscience de cet ancien élu PDC. Victor a toutefois obtenu un sursis partiel et ne passera qu’un an derrière les barreaux.