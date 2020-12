Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce Français de 49 ans était à l’aise: une fortune d’un demi-million de francs, une carte de crédit «gold» et de belles voitures. Pourtant, entre 2011 et 2016, il a réussi à obtenir 156’000 francs de revenu d’insertion (RI). L’arnaque a pris fin le 1er janvier, lorsqu’il a été appréhendé à l’aéroport, alors qu’il s’envolait pour l’Égypte. Au lieu de vacances exotiques, il a passé 59 jours en prison.

Car les soupçons qui pesaient sur lui se sont confirmés: l’arnaqueur, par ailleurs peu enclin à payer la pension pour son fils, a menti aux services sociaux. Pour sa demande de RI, ce détenteur d’un permis C prétendait vivre dans un petit logement, qu’il disait payer 1300 francs à un bailleur tout ce qu’il y a de plus fictif. En ­réalité, il vivait chez des particuliers et officiait même dans des refuges en Valais, où il était en plus rétribué.