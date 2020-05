Je t'explique pourquoi

Lésions cérébrales: les dangers d'Astérix

Une étude médicale très sérieuse menée par des chercheurs allemands a démontré que les BD «Astérix et Obélix» étaient beaucoup plus violentes qu'on ne le pensait.

Et non, les BD «Astérix et Obélix» ne vendent pas que du fun. Entre traumatismes crâniens et lésions en tous genres, les personnages semblent être les rois de l'embrouille.