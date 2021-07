Casting : Leslie Grace bientôt en Batgirl

La comédienne américaine a été choisie par Warner Bros. et DC Films pour se glisser dans le costume de la compagne de Batwoman.

Qui est plus forte qu’Isabela Merced («Dora and the Lost City of Gold»), Zoey Deutch ou encore Haley Lu Richardson? Leslie Grace! La chanteuse américaine née de parents dominicains, qui a fait ses débuts sur grand écran avec l’adaptation de la comédie musicale «In the Heights», vient de leur être préférée pour le rôle de Batgirl dans un film produit par Warner Bros. et DC Films, annonce Deadline.