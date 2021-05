Ceuta : L’Espagne appelle le Maroc au respect des frontières

Après l’entrée la semaine dernière de plus de 8000 migrants dans l’enclave de Ceuta, l’Espagne a demandé au Maroc plus de fermeté aux frontières.

La brusque arrivée de ces milliers de migrants dans l’enclave, rendue possible par la passivité des contrôles frontaliers côté marocain, a «provoqué une crise sans précédent ces dernières années entre l’Union européenne et le Maroc», a déploré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d’un sommet européen à Bruxelles. «La relation entre l’UE et le Maroc, entre l’Espagne et le Maroc, est stratégique (…) mais elle doit reposer sur deux piliers fondamentaux», a-t-il déclaré dans des propos retransmis par les chaînes espagnoles.