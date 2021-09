Football - L’Espagne battue en Suède

Groupe B: la Suède en tête

Après le ping-pong initial, qui a vu Alexander Isak (6e) répondre du tac-au-tac à l’ouverture du score de Carlos Soler (5e), c’est Viktor Claessen qui a délivré les siens en inscrivant le but de la victoire à la 57e, sur une superbe passe du jeune ailier de la Juventus Turin, Kulusevski (21 ans).

Groupe E: Pluie de buts en Estonie

Groupe I: Carton anglais

L’Angleterre a fait le trou en tête du groupe en s’imposant facilement chez son poursuivant immédiat, la Hongrie (4-0), jeudi. Avec un parcours parfait et 12 points en 4 matches, les hommes de Gareth Southgate comptent 5 longueurs d’avance sur leurs hôtes du soir et sur la Pologne, où ils se déplacent mardi prochain et qui a battu l’Albanie (4-1).