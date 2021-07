Euro 2020 - L’Espagne, comme la France, n’est pas tendre avec Mbappé

Kylian Mbappé a un été pour se remettre de ses émotions et se remettre en question. AFP

De héros à zéro, la transition est souvent brutale! Débarqué à l’Euro avec de hautes ambitions, Kylian Mbappé est reparti de Bucarest la tête basse et une kyrielle de regrets dans son baluchon . Depuis, les supporters des Bleus ne le ménagent pas. Il serait d’ailleurs bien inspiré durant ses vacances d’éviter les réseaux sociaux . Il en est de même en Espagne où son attitude est également pointée du doigt. Toute l’Europe le critique.

‹‹Vous savez que ce que l’on dit sur lui en France? On dit qu’il se «Neymarise»» Frédéric Hermel, correspondant de l’Équipe en Espagne

Le premier à tirer n’est autre que Frédéric Hermel qui a écrit dans AS un article intitulé «Le fiasco Mbappé» où il estime que « c ela fait longtemps que Mbappé n’est plus le Mbappé de 2018 ». Celui qui officie également dans L’ É quipe ou au micro de RMC , la saison de l’attaquant du PSG n’a pas été bonne. « Et ce malgré donc ses 42 buts avec le PSG. On voit toujours des images, des buts, des gestes et on se dit «quel crack! ». Mais on analyse une saison sur les 90 minutes de chaque match, pas sur des résumés de ses meilleures actions. Vous savez ce que l’on dit sur lui en France? On dit qu’il se «Neymarise»

‹‹Regardez par exemple l’attitude de Benzema contre la Suisse et regardez celle de Mbappé. L’un joue avec l’équipe et est efficace devant le but, et l’autre ne joue pas pour l’équipe et n’est pas efficace.›› Frédéric Hermel, journaliste

Et Frédéric Hermel de poursuivre en le comparant à Karim Benzema, dont il devrait s’inspirer, à son sens. «Regardez par exemple l’attitude de Benzema contre la Suisse et regardez celle de Mbappé. L’un joue avec l’équipe et est efficace devant le but, et l’autre ne joue pas pour l’équipe et n’est pas efficace. Les gens font la comparaison. On dit que Benzema a 33 ans et Mbappé 22. On ne dit pas que Mbappé est mauvais , mais qu’il se trompe de modèle . Il ne progresse pas comme on le voudrait, a-t-il poursuivi, ajoutant: «pour être un méga crack, il faut être dans une routine d’excellence. Ce n’est pas le cas de Mbappé, contrairement à Ronaldo et Benzema qui sont bons toute la saison. Mbappé, ce s on t les montagnes russes, ce n’est pas bon.»

‹‹À Madrid, il ne suffit pas de faire ce qu’ils exigent de vous, il faut faire plus.›› Alfredo Relano, journaliste espagnol

Mais le journaliste français n’est pas le seul à fustiger l’attitude de Kylian Mbappé. Il en est de même d’un autre analyste, l’Espagnol Alfredo Relano, pour qui, lui aussi, le prodige de Bondy se «neymarise». «Coincé aux côtés de Neymar dans le « star - system » du PSG, Mbappé a ralenti sa progression. Le temps passe et il ne s’améliore pas», a-t-il écrit, comme dans une invitation à quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. «Cela aurait été bien pour Mbappé de signer pour Madrid à son époque, mais au lieu de cela, il est allé au PSG pour rencontrer Neymar, qui y avait atterri après avoir quitté le Barça, pour chercher un championnat plus confortable et échapper à l’ombre de Messi», a-t-il d’ailleurs renchéri, ajoutant une explication à la progression de Benzema ou de Cristiano Ronaldo au Real: «À Madrid, il ne suffit pas de faire ce qu’ils exigent de vous, il faut faire plus.»

Kylian Mbappé sait à quoi s’attendre pour redevenir ce joueur promis au Ballon d’or. De zéro à héros, pour lui il n’y a qu’un pas pour retrouver son sourire…

Kylian Mbappé va tout faire pour retrouver son jeu et retrouver le chemin des filets. AFP