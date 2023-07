Votations: l’Espagne doit choisir entre gauche et extrême droite

Quelque 37,5 millions d’électeurs sont appelés à renouveler pour quatre ans les 350 membres du Congrès des députés et à élire 208 sénateurs. Près de 2,5 millions de personnes ont déjà voté par correspondance, un nombre record dû au fait que ce scrutin se déroule, pour la première fois, en plein été. Le vote s’achèvera à 20 heures mais en raison de l’absence de sondages de sortie des urnes, il faudra attendre environ une heure pour la publication des premiers résultats.

Nouveau basculement à droite?

À l’approche des élections européennes de 2024, le basculement à droite de la quatrième économie de la zone euro, après celui de l’Italie l’an dernier, constituerait un revers cinglant pour les gauches européennes. Cela serait d’autant plus symbolique que l’Espagne exerce actuellement la présidence tournante de l’UE. Toutes les enquêtes d’opinion publiées jusqu’à lundi estimaient quasi-certaine une victoire du Parti populaire (PP, droite), mais le fait que leur publication soit interdite pendant les cinq jours précédant le scrutin incite à la prudence. D’autant qu’il restait de nombreux indécis en début de semaine et qu’on ignore l’effet de la date de cette élection, accompagnée de températures très élevées, sur la participation.

Malgré tout, «ce serait une énorme surprise que le PP ne soit pas le vainqueur, mais quant à savoir s’il pourra former un gouvernement, c’est autre chose», déclare le politologue Pedro Riera Sagrera, professeur à l’université Carlos III de Madrid.

Alliance avec l’extrême-droite

Alberto Feijóo, 68 ans, et leader du PP a pour objectif d’atteindre le chiffre magique de 176 députés, qui lui donnerait la majorité absolue des 350 sièges du Congrès des députés. Mais pas un seul sondage n’a envisagé un tel score pour le PP. Il devrait donc avoir recours à une alliance. Or, son seul partenaire potentiel est Vox, un parti d’extrême-droite, ultranationaliste et ultraconservateur, né en 2013 d’une scission du PP.