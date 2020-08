Quarantaine au retour

«L’Espagne doit vite être placée sur la liste de la Suisse»

Le pays vient de dépasser le seuil fixé par la Suisse pour être considéré comme une zone à risque, et des politiciens de tous bords veulent que l’OFSP fasse une mise à jour de sa liste.

La récente hausse des cas dans plusieurs pays de l’ouest de l’Europe est particulièrement forte dans le nord est de l’Espagne, très touristique. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Belgique ont imposé des restrictions de voyage et la Suisse va devoir se poser la question à son tour. Ce week-end, l’Espagne a dépassé le seuil fixé par la Confédération (60 contaminations pour 100’000 habitants sur les 14 derniers jours) à partir duquel un pays doit être placé sur la liste des zones à risque , impliquant une mise en quarantaine quand l’on en revient.

Politiciens contre vacanciers

Plusieurs politiciens, ayant pris connaissance du dépassement de ce seuil, ont rapidement exprimé leur souhait de voir l’OFSP mettre à jour cette liste le plus vite possible. «Il serait incompréhensible que l’Espagne ne soit pas ajoutée sur cette liste. De plus, les personnes qui s’y trouvent déjà devraient aussi être soumises à une quarantaine à leur retour. Quiconque part à l’étranger dans la situation actuelle sait qu’il s’expose à un risque», a par exemple estimé le conseiller national Erich Ettlin (PDC/OW). Quant à Andreas Glarner (UDC/AG), il voudrait qu’un délai d’une semaine soit donné aux Suisses présents en Espagne pour rentrer au pays et éviter la quarantaine.