Football : L’Espagne écrase la Mannschaft

L’Espagne a infligé à l’Allemagne sa plus lourde défaite de l’après-guerre (6-0) et s’est qualifiée pour la phase finale de la Ligue des nations, notamment grâce à un triplé de Ferran Torres.

Trois jours après avoir arraché le nul (1-1) à Bâle contre la Suisse, l’Espagne a infligé à l’Allemagne sa plus sévère défaite de l’après-guerre, 6 à 0, pour rejoindre la France dans le dernier carré de la Ligue des nations, mardi à Séville.

Sixi buts et un ticket vers les demies: dans le stade à huis clos de la Cartuja à Séville, la Roja est sorti de son état apathique de ces dernières semaines (une seule victoire sur les cinq derniers matches, 1-0 contre la Suisse le 10 octobre) pour infliger à l’Allemagne son premier revers depuis plus d’un an (6 septembre 2019 contre les Pays-Bas 4-2, en qualifications pour l’Euro).