Biodiversité : L’Espagne épinglée pour sa mauvaise gestion d’un paradis pour oiseaux

La justice européenne a menacé jeudi le gouvernement espagnol de sanctions s’il ne fait rien pour protéger un parc naturel andalou menacé par l’horticulture.

Paradis des oiseaux inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, ce parc situé en Andalousie (sud), composé de lagunes, marais, mais aussi de maquis et de dunes, abrite sur plus de 100’000 hectares plus de 4000 espèces dont le fameux lynx ibérique, en danger, et des espèces d’oiseaux menacées.