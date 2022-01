Tennis : L’Espagne et la Pologne en demi-finales de l’ATP Cup

Sans Rafael Nadal, les Espagnols se sont qualifiés pour les demi-finales de cette épreuve par nations. Grâce à Hubert Hurkacz, les Polonais ont fait de même.

La Russie de Daniil Medvedev, tenante du titre, et l’Italie de Matteo Berrettini, finaliste l’an dernier, s’affrontent jeudi pour une place dans le dernier carré. Le quatrième demi-finaliste sera déterminé jeudi au terme de l’ultime journée du groupe C où les quatre nations (Grande-Bretagne, Canada, Allemagne et Etats-Unis) sont encore en course.