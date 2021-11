Football : L’Espagne et la Serbie iront au Mondial, le Portugal en barrage

Les Espagnols ont validé leur ticket pour la phase finale de la Coupe du monde au Qatar. Tout comme les Serbes, vainqueurs in extremis du Portugal, qui devra passer par les barrages.

Grâce à un but tardif d'Alvaro Morata, l'Espagne a arraché la victoire 1-0 contre la Suède, dimanche à Séville, pour la dernière journée des qualifications, et a obtenu son billet pour la Coupe du monde au Qatar en tant que première du groupe B.

Le Portugal déçoit

Le Portugal, très décevant et défait par la Serbie (1-2), devra une nouvelle fois disputer les barrages pour se qualifier à la Coupe du monde. «CR7» et ses coéquipiers ont manqué leur objectif: conserver la première place du groupe A des éliminatoires de la zone Europe pour s'envoler directement vers l'émirat et participer au tournoi international prévu du 21 novembre au 18 décembre 2022. Ils pouvaient pourtant se contenter d'un match nul.

Les Portugais avaient pourtant bien entamé les débats à Lisbonne, par un but de Renato Sanches dès la 2e minute, mais Dusan Tadic a égalisé une demi-heure plus tard (33e), sur une frappe contrée par Danilo qui a surpris Rui Patricio, parti de l'autre côté.

Un nul suffisait à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers pour décrocher leur visa pour le Qatar et ils semblaient se diriger vers ce résultat quand Alex Mitrovic a donné l'avantage à la Serbie à la 90e minute, synonyme de qualification in extremis et donc d'exploit.