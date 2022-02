Climat : L’Espagne et le Portugal frappés par une sécheresse inédite en plein hiver

La péninsule Ibérique n’avait pas vu ça depuis des décennies: avec des précipitations infimes, cet hiver est d’une aridité hors norme. Des barrages sont à l’arrêt et l’agriculture souffre.

La baisse du niveau du Zêzere, qui serpente au milieu des montagnes recouvertes d’eucalyptus et de mimosas, dans cette région du centre de l’Espagne, est vue comme une nouvelle menace par les habitants, déjà durement frappés par les incendies meurtriers de 2017, qui avaient fait plus d’une centaine de morts.

«Intensité», «ampleur», «durée»

L’Espagne, comme le Portugal voisin, est frappée cet hiver par une aridité précoce et extrême, en raison de la faible pluviométrie enregistrée en janvier, mois qui est déjà considéré comme le deuxième le plus sec depuis l’an 2000 dans la péninsule Ibérique. Cette sécheresse est exceptionnelle par «son intensité, son ampleur et sa durée», indique Ricardo Deus, climatologue de l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère (IPMA). Et en Espagne, «en janvier, il n’a plu que le quart de ce qu’il aurait dû pleuvoir à cette période», explique Ruben del Campo, porte-parole de l’AEMET, l’agence météorologique espagnole.