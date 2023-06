Euro M21: L’Espagne et l’Ukraine passent en quarts de finale

Les Espagnols (ici Jon Pacheco, à dr.) ont marqué le but de la victoire après 20 secondes contre la Croatie (ici Matija Frigan).

L’Espagne et l’Ukraine, avec deux victoires en deux matches, face à la Croatie et la Roumanie, co-pays hôte, se sont qualifiés samedi pour les quarts de finale de l’Euro M21, éliminant dans le même temps leurs deux adversaires du groupe B.

Impressionnante face à la Roumanie lors de sa première rencontre, la «Rojita» a été beaucoup plus poussive samedi à Bucarest contre la Croatie et s’est imposée 1-0 grâce à un but inscrit dès 20 secondes de jeu par son avant-centre Abel Ruiz.