Football: L’Espagne et son nouveau sélectionneur ne ratent pas leurs débuts

Dans ce groupe A, l’autre match de la journée a vu l’Écosse s’imposer à domicile contre Chypre 3-0. McGinn a ouvert la marque à la 21e minute avant que McTominay ne réussisse un doublé en fin de match (87e et 93e). Mardi, la Géorgie entrera en jeu en accueillant la Norvège et l’Écosse recevra l’Espagne.

Nul de la Croatie

Le groupe D a aussi commencé la compétition, samedi. Et le Pays de Galles a créé la surprise en arrachant un match nul en Croatie (1-1). À la 28e minute, Andrej Kramaric et les troisièmes du dernier Mondial pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque. Ils y ont cru jusqu’à la 93e et la réussite de Nathan Broadhead, entré une demi-heure plus tôt.