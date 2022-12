Covid: l'Espagne impose des contrôles aux voyageurs venant de Chine

Covid-19 : L’Espagne instaure des contrôles pour les voyageurs venant de Chine

Face à la flambée de Covid-19 en Chine, Madrid a décidé de réimposer des contrôles aux passagers arrivant de l’empire du Milieu, comme c’était le cas au plus fort de la pandémie.

L’Italie, les États-Unis et le Japon ont fait de même

De tous les pays membres de l’UE, l’Espagne est, après l’Italie, celui qui avait été le plus durement frappé en mars 2020 par la pandémie de Covid-19. Le gouvernement espagnol avait mis en place un confinement très strict qui avait profondément marqué la population. Avant l’Espagne, seule l’Italie, parmi les 27 de l’UE, a pris ces derniers jours la décision d’exiger des tests négatifs des passagers en provenance de Chine. En dehors de l’UE, les États-Unis et le Japon ont pris une mesure similaire.

Se prémunir contre de nouveaux variants non contrôlés

«Le principal motif de préoccupation est (…) la possibilité que de nouveaux variants non contrôlés puissent apparaître en Chine», a assuré Carolina Darias. Elle a également affirmé que l’Espagne «(travaillait) pour la convocation d’une réunion de haut niveau de l’Union européenne» afin de mettre au point «une réponse politique intégrée à la crise», confirmant ainsi que Madrid attendait plus de la réunion de la veille à Bruxelles.

L’UE juge un dépistage obligatoire injustifié

Dans un communiqué publié jeudi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies avait affirmé que l’introduction d’un dépistage obligatoire du Covid-19 au sein de l’Union européenne pour les voyageurs arrivant de Chine serait «injustifiée». Les pays de l’UE «ont des niveaux d’immunisation et de vaccination relativement élevés» et «les variants circulant en Chine circulent déjà dans l’UE», avait expliqué le Centre, estimant qu’une telle mesure n’était pas nécessaire au niveau de l’UE dans son ensemble.